الاعتداء بالسكاكين على المرشح الرئاسي الإيراني قاليباف

تعرض عمدة طهران المرشح الرئاسي الإيراني محمد باقر قاليباف إلى اعتداء بالسكاكين من قبل أنصار مرشحين آخرين للانتخابات المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل.

ونشر أنصار قاليباف صورة عن الأعداء على موقع "تويتر"، فيما أوضحت مصادر أن المرشح المتصدر لاستطلاعات الرأي كان يلقي خطاباً في ملعب بمدينة مشهد (شمال شرق إيران) عندما تعرض للاعتداء بالسكاكين، لكنه لم يُصب بأذى بفضل أنصاره الذين نجحوا في حمايته.

يُذكر أن العديد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية تعرضوا مؤخراً لاعتداءات من قبل خصومهم، ومنهم قائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي الذي استُهدف أثناء جولة انتخابية في محافظة خوزستان التي تضم غالبية عربية جنوب غرب إيران.

ونشرت مواقع إلكترونية إيرانية صوراً لسيارة المرشح الرئاسي محسن رضائي وقد تعرضت للاعتداء وتحطمت واجهتها الزجاجية الأمامية.

وتجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة يوم الجمعة المقبل انتخابات المجالس البلدية، وهي الرابعة منذ قيام نظام الجمهورية الإسلامية في 1980.

وقد رشح أكثر من 300 ألف شخص أنفسهم لهذه الانتخابات التي توصف بأنها الأضخم في إيران رغم إبعاد مئات الإصلاحيين منها. وسيتم انتخاب 126 ألفاً و153 شخصاً كأعضاء أصليين، و81 ألفاً و434 احتياط.