الاعتداء على المرشح الرئاسي محسن رضائي في خوزستان

نشرت مواقع إلكترونية إيرانية صوراً لسيارة المرشح الرئاسي محسن رضائي وقد تعرضت للاعتداء وتحطمت واجهتها الزجاجية الأمامية أثناء جولة قام بها رضائي في بعض مدن إقليم خوزستان الذي تقطنه غالبية عربية جنوب غرب إيران.

ويعلن رضائي الذي كان قائداً للحرس الثوري في فترة الحرب مع العراق أنه مرشح إقليم خوزستان الغني بالنفط، ولكن العرب في الإقليم لا يبدون أي تأييد له ويعتبرونه لا يملك أي جذور عربية فهو من البختيارية الفرس رغم أنه يصرح دائماً بأنه من العرب.

وبرز في المناظرة التلفزيونية الثالثة بين المرشحين الثمانية اعتراف من بعض المرشحين بأن جميع الرؤساء السابقين تعاملوا مع مسألة القوميات غير الفارسية بعيداً عن الدستور الذي يكفل لهم حقوقهم وهم العرب والكُرد والبلوش والآذريين والتركمان.

وقال محسن رضائي في المناظرة إنه سيستفيد من كل الإثنيات والقوميات التي تؤمن بالنظام والثورة وهو شبيه من الشعار الذي رفعه الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي في حملته الانتخابية عام 1997.

وذهب رضائي إلى أبعد من الحقوق الدستورية وقال: "للشعب الإيراني الحق في مساءلة حكامه وسأتعهد بتشكيل نظام الولايات في البلاد".

مكونات بدلاً من القوميات

أما المرشح الإصلاحي المعتدل فقد استخدم كلمة "مكونات" بدلاً من القوميات وأعلن في المناظرة أنه يجب توفير الأرضية لكل مكونات الشعب الإيراني للمشاركة والحضور الفاعل.

بينما المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف قال إن في مقدمة أولوياته تنفيذ المادة الثالثة من الدستور المعنية بحقوق الشعب.

وقد تجنب المرشح الأصولي علي أكبر ولايتي ذكر القوميات واستخدم بدلاً منها "الأطياف" لتشمل الأقليات الدينية والتيارات السياسية، قائلاً: "يجب توفير الأرضية لمشاركة كل الأطياف وأن نسمح بحرية وسائل الإعلام".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل بالتزامن من الانتخابات البلدية، وسط جدل كبير حول مشاركة الإصلاحيين فيها والذهاب إلى صناديق الاقتراع أم لا.

اعتقال عدد من أنصار روحاني

وفي سياق متصل غاب أبناء الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني عن تجمع انتخابي للمرشح حسن روحاني بما يحمل إشارات عن احتمال عزوف رفسنجاني عن تأييده فيما أكدت مصادر إيرانية في اتصال مع "العربية" من طهران أن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت أمس السبت عدداً من أنصار المرشح الإصلاحي المعتدل حسن روحاني، وذلك بعد تجمّع انتخابي لصالحه نُظِّم في ملعب شيرودي وسط العاصمة الإيرانية.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت يوم الأحد من الأسبوع الماضي أعضاءً بفريق الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حسن روحاني، وذلك بعد تجمع انتخابي في حي جماران (شمال طهران)، انتقد فيه الإجراءات الأمنية المشددة المطبقة في البلاد.

وردد أنصار حسن روحاني شعارات مؤيدة للزعيم الإصلاحي المعتقل مير حسين موسوي خلال التجمعات الانتخابية، وذلك وفقاً لتسجيل فيديو نشر على موقع "يوتيوب".

وألقى روحاني، وهو أبرز المعتدلين في السباق، كلمة أمام حشد من مئات المؤيدين الشبان في ملعب شيرودي وسط طهران شرح فيه برنامجه الانتخابي.