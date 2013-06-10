المرشح حداد عادل ينسحب من الانتخابات الرئاسية في إيران

أعلن المرشح الرئاسي غلام علي حداد عادل انسحابه من الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في إيران، وطالب الشعب الإيراني بأن يُدلي بصوته لصالح كل من يدعم خطاب الثورة الإسلامية والقيم التي حملها مفجّر الثورة الإسلامية الإمام الخميني وخلفه سيد علي الخامنئي.

وأعلن حداد عادل انسحابه، الاثنين، في بيان أصدره اليوم، وأكد أنه يتبنى التوجه المبدئي منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى قبل انتصارها، مشدداً على أنه يعتبر نفسه من التيار الأصولي ويفتخر بهذه الصفة.

وحداد عادل هو خامس رئيس للبرلمان الإيراني وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام وسبق له الانسحاب من الانتخابات الرئاسية في وقت سابق.

وهو والد زوجة النجل الثاني للمرشد الأعلى علي خامنئي والذي يعد أهم أبناء المرشد.