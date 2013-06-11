تساؤلات الانتخابات الرئاسية الإيرانية

الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجري يوم الجمعة المقبل هي الأكثر استعصاءً وتعقــيداً من كل سابقاتها، الأمر الذي يجعلهــا مصــدراً لغمــوض وحيرة بالغين، يتعذر في ظلهما التنبؤ بما إذا كانت حصيلتها تشكل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء.

ـ1ـ

خلال ربع القرن الأخير، منذ تولى السيد على خامنئي منصبه مرشداً للثــورة في العـام 1989، قدر لي أن أتابع الانتخابات التي فاز فيها هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وأحمدي نجاد، حيث قضى كل واحد ثماني سنوات في منصبه. وخلال تلك الجولات كان بوسع المراقبين، الذين كنت واحداً منهم، أن يتعرفوا على المرشح الذي ترجح كفته، على الأقل من خلال ملاحظة نبض الشارع. كان ذلك سهلاً مع رفسنجاني وخاتمي وأصعب في حالة أحمدي نجاد الذي لم يكن يعرفه أحد، باستثناء أنه كان محافظاً ناجحاً ورئيساً لبلدية طهران. لكن كل تلك الخبرات تظل في كفة ومشهد الانتخابات الراهنة في كفة أخرى، خصوصاً أنهم جميعاً ليسوا من رجال الصف الأول للثورة، وإنما هم من أبناء الصف الثاني أو الثالث أو حتى الرابع (المرشح الدكتور سعيد جليلي كان عمره 14 عاماً حين قامت الثورة).

ثمــة سبــب آخر لا يقــل أهمــية، هــو أننــي فــي المــرات السابقة كنت أتجول في شوارع طهران وبعض المدن الأخرى في محاولة لتحسس نبض الشارع، لكنني فوجــئت هـذه المــرة بأنــه لم يكــن هناك شارع في طهران على الأقــل. لأن رئــيس البلــدية (هــو بالمنــاســبة أحــد المرشــحــين) منــع الدعــايــة فــي الشارع وألزم المرشحين بأن تكون دعاية كل واحد منهم مقصورة على مقره في العاصمة، وعلى استخدام لوحات متواضعة الحجم وزعت على بعض نواصي الشوارع، وهو إجراء له مغزاه تواً.

ـ 2 ـ

بوسع المرء أن يسجل خمس ملاحظات على الأقل هي:

1ــ إن السلطة القائمة، المرشد في الأغلب، حرصت على ألا يتكرر في الانتخابات هــذه المرة ما جــرى في عام 2009، حين خرجــت التظاهرات الاحتــجاجية على النتائج إلى شوارع طهران التي احتفت بها الدوائر الغريبة ووصفت حينــذاك بأنها حركة خضراء (البعــض يصفــها الآن بأنهــا فتــنة ومؤامــرة)، وقد تزعّم تلك الاحتجاجات اثنان من المرشحين، هما مير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق، ومهدي كروبي رئيس مجلس الشورى. (هما رهن الإقامـة الجــبرية الآن). ولا أستــبعد أن يكون منع حملات الشوارع وثيق الصلة بالاحتياطات التي اتخذت لعدم تكرار ما جرى حينذاك، كما أن هناك احتياطات أخرى اتخذت لمراقبة الاتصالات الهاتفية وحجب المواقع الإلكترونية لقطع الطريق على أي محاولة لإثارة الاضطرابات بمناسبة الانتخابات.

2 ــ إلى ما قبل من موعد التصويت، من الواضح أن كفة المحافظين مرجحة على الإصلاحيين.

إلا أن باب المفاجآت يظل مفتوحاً على نحو قد يقلب الصورة لصالح الأخيرين. والمفاجأة المرتقبة في هذا السياق، أن يعلن الرئيسان السابقان، رفسنجاني وخاتمي تأييدهما للمرشح الإصلاحي الدكتور حسن روحاني، وإذا ما حدث ذلك فإن احتمالات فوزه بأغلبية الأصوات ستصبح كبيرة.

3 ــ أياً كانت النتائج سيظل الفائز الحقيقي في الانتخابات هــو المرشـد السـيد على خامـنئي (74 سنة) الذي إذا مد الله في عمره، فإنه سيقضي السنوات الثماني المقبلة هادئ البال وبغير أية منغصات من جانب مؤسسة الرئاسة، لأن الرئيس المنتظر سيكون أحد رجاله المخلصين، ذلك أن قاليباف يعتبر نفسه من جنوده، أما الدكتور ولايتي فهو مستشاره، وجليلي وروحاني يمثلانه في مجلس الأمن القومي.

ـ 3 ـ

ما سبق يعد استباقاً قــد يصيــب وقد يخــيب. وهو رصد للمشهد في الأســبوع الأخير من الرحلة، في حين أن ثمة مشاهد أخــرى سابــقة لا تكــتمل الصــورة بغير الإحاطة بها. فالمرشحون الثمانية الذين يتنافسون الآن هم من تمت إجــازتهــم مــن قبل مجلس صياغة الدستور، بعد فــرز أوراق أكثر من 600 مرشح قدموا أوراقهــم لكي يدخــلوا الســباق. ولئن بدا أن الذين تمت إجازتهم قد أصبحوا في صدارة المشهد، إلا أن خبرهم لم يكن مثيرا للدهشة أو اللغط، لأن كليهما كانا من نصيب المستبعدين. أعني بذلك تحديداً السيد هاشمي رفسنجاني، أحد رفاق الإمام الخميني الذي رأس مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية، وهو الآن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكان له دوره البارز في تولي السيد خامنئي منصب المرشد بعد وفاة الإمام. كما أعني السيد اسفنديار رحيم شائي، رئيس الأركان السابق الذي رفض المرشد تعيينه نائباً لأحمدي نجاد رئيس الجمهورية، فاختاره الرجل مستشاراً أول له. ورفسنجاني له ثقله التاريخي وشخصيته القوية والعريضة، فضلا على أنه صُنف ضمن قادة الإصلاحيين إلى جانب السيد خاتمي. أما مشائي فإن المحافظين يعتبرونه منحرفاً، إضافة إلى أنه شعبوي له مؤيدون كثيرون في أوساط العامة، في حين أن النخب لا ترحب به كثيراً.

إن الجميع لا يزالون يتساءلون عما إذا كان الشيخان رفسنجاني وخاتمي سيلتزمان الصمت حتى اللحظة الأخيرة، أم أنهما سيؤيدان الدكتور حسن روحاني بما قد يقلب الطاولة في اللحظة الأخيرة.

اللافت للنظر أن رفسنجاني، الذي أعرض الناخبون عنه في انتخابات عام 2009 حتى خسر السباق أمام الرئيس الحالي أحمدي نجاد أصبح يتمتع بشعبية كبيرة بعد ذلك، حتى اتفقت الآراء واستطلاعات الرأي على أنه سوف يفوز في الجولة الأولى إذا ما سمح له بالترشح هذه المرة. لهذا فإن مفاجأة استبعاده كانت أكثر ما أثار اللغط والدهشة في المعركة الانتخابية، بل كان الخبر الرئيسي في كل نشرات أخبار المعركة.

الســؤال الذي أثار اللغط هو كيف يمكن أن يستعبد من الترشــح الرجل الثاني في الدولة الإيرانية الآن، رغم أنه تــولى الرئاســة من قــبل وأثبــت كــفاءة ونجاحــاً، فــضلا علــى أنـه من مؤسسي الثورة وأعمدتهــا الرئيــسية؟ لم يــكن مقنعاً ما قيــل من أن الرــجل تقدم في العــمر (79 سنة).

الرأي الذي سمعته من أغلب الذين تحدثت إليهم أن استبعاد رفسنجاني كان في حده الأدنى لإرضاء السيد خامنئي إن لم يكن برغبة منه. لأن الرجل يعتبر نفسه شريكاً وليس مقلداً للمرشد. والشريك يمكن أن يكون منافساً أو مناوئاً، وهذا ما لا يرحب به القائد.

ـ 4 ـ

حين زرت طهران في آخر مرة قبل سنتين كانت لا تزال كما عرفتها مدينة الشهداء التي تغطي جدرانها صور وجوه الإيرانيين الذين سقطوا في حرب السنوات التسع مع العراق. لكن مدينة الشهداء أصبحت الآن مدينة الجسور والأنفاق والطرق الالتفافية السريعة، إلى غير ذلك من مظاهر الانقلاب العمــراني الذي عرفتــه العاصــمة منذ انتــخب قاليباف رئيساً للبلدية فيها. لاحظت أيضا أن ارتفاع البنايات والأبراج السكنية توازى مع ارتفاع مماثل في أسعار السلع الغذائية، التي تضاعفت أسعار بعضها ثماني مرات في المتوسط، وفى حين ارتفعت البنايات والأسعار فإن صوت النخبة الذي أعرفه صاخباً ولاذعاً انخفض كثيرا، حتى أصبح الحوار من خلال الهواتف المحمولة والإنترنت متقدما كثيرا على الحوار الذي تشهده المنابر العامة الملتزمة بسياسة الدولة وتوجيهات المرشد. وحين قلت إن المرشد في خطبته بمرقد الإمام الخميني في ذكرى وفاته حث الناس على التصويت في الانتخابات الرئاسية وتحويل المناسبة إلى «ملحمة»، قال لي أحد الخبراء إن الولي الفقيه يتأهب للدخول في طور جديد يمارس فيه ولايته المطلقة.

وهذه الانتخابات تهمه شخصياً بأكثر مما تهم المجتمــع الإيــرانــي. لذلــك لن استــغـرب إذا قــل إقــبال الناس عليها، بعدما ادرك كثيرون انهم ليسوا طرفاً أصيلا فيها، وهي ملاحظة استوقفتني حتى صرت اسأل: في هذه الحالة هل تكون الانتخابات قرينة على التقدم إلى الامام أم النكوص والتراجع إلى الــوراء، وهــو سؤال لا أطرحــه من فــراغ، لأن الحوارات غير المسموعة في وسائــل الإعـلام باتت تدعو إلى اعادة النظر في صلاحيات المرشد ووضع المرجعية وإلى التفكير من جديد في مسألة ولاية الفقيه، خصوصاً أن المرشد السيد خامنئي في العام المقبل سيكون قد قضى ربع قرن في منصبه.

*نقلاً عن "السفير" اللبنانية