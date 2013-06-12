استطلاعات الحرس الثوري تروّج لانتخاباتٍ على مرحلتين

نشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أمس الثلاثاء، ما سمتها نتائج استطلاع للرأي أجرته من وصفتها بـ"مؤسسة محترمة"، أشار إلى تقدم المرشحين سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف على باقي المرشحين الستة بعد انسحاب المرشحين غلام علي حداد عادل ومحمد رضا عارف.

وقالت الوكالة إن الاستطلاع الذي لم تعرف هوية الجهة التي أجرته، أكد مشاركة 74% من الناخبين المسجلين، وأن المرشحين الستة سيواصلون السباق، وأن أياً منهم لن يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات في المرحلة الأولى، بما يعني أن الانتخابات ستشهد مرحلة ثانية.

ويعتقد على نطاق واسع في إيران أن هكذا استطلاعات يجري ترويجها في إطار الحرب النفسية التي يشنها الحرس الثوري ضد المرشح الإصلاحي المعتدل حسن روحاني، لحمله على الانسحاب، وللتمهيد لتزوير الانتخابات، خصوصاً بعد أن أكد استطلاع آخر أجراه مجلس استشاري خاص عينه الرئيس السابق محمد خاتمي، أن روحاني سيحسم معركة الانتخابات في الجولة الأولى.

وبحسب وكالة "فارس"، فقد جاء ترتيب المرشحين في الاستطلاع المذكور الذي شمل عينات عمرية مختلفة من 31 محافظة من مجموع 33 و82 مدينة، و225 قرية بالشكل التالي:

محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، حسن روحاني، محسن رضائي، علي أكبر ولايتي، محمد غرضي.

وتوصف وكالة "فارس" بأنها قريبة جداً من مراكز القرار، لكنها معروفة أيضاً بعدائها الشديد للإصلاحيين، وهي تحرض مجلس "صيانة الدستور" على إقصاء روحاني من السباق قبل موعد الانتخابات الجمعة المقبل.

ويخوض حسن روحاني الانتخابات كمرشح وحيد للإصلاحيين بعد انسحاب المرشح محمد رضا عارف استجابة لرسالة من (الرئيس السابق) محمد خاتمي الذي وصفه بقائد الحركة الإصلاحية.

ودعا الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، الإيرانيين إلى التصويت للمعتدل حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المرتقبة الجمعة القادمة.

وقال خاتمي: "أدعو الجميع، خصوصاً الإصلاحيين وكل الذين يريدون عظمة أمتنا إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت للسيد روحاني"، مضيفاً "انطلاقاً من واجبي تجاه بلادي ومستقبل الشعب، سأصوت لأخي العزيز روحاني".

ويأتي انسحاب عارف بعدما أعلن أحد المرشحين المحافظين الخمسة، وهو الرئيس السابق لمجلس الشورى غلام علي حداد عادل، الذي بدت فرص فوزه ضئيلة في نظر مراقبين، انسحابه، أمس الاثنين، لزيادة فرص المحافظين في الفوز.

وبحسب استطلاعات محايدة، يواجه حجة الإسلام روحاني، وهو البالغ من العمر 64 عاماً، سعيد جليلي وعلي أكبر ولايتي ومحمد باقر قاليباف، فيما يبدو أن المرشحين الآخرين المحافظ محسن رضائي والمعتدل محمد غرضي، مستبعدان من السباق أيضاً.