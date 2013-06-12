الآلاف من الإصلاحيين يتجمهرون بساحات طهران الرئيسية

انتشر مئات الآلاف من الشبان الإصلاحيين الأربعاء 12 يونيو/حزيران في معظم ساحات طهران الرئيسية وتوجهوا نحو الشوارع المحيطة وأطلقوا شعارات مؤيدة للزعيم الإصلاحي المعتقل مير حسين موسوي.

وعبرت الشعارات التي رفعها الشبان الإصلاحيون عن دعهم الكامل للمرشح المعتدل حسن روحاني الذي قال في تغريداته على صفحته بموقع التواصل "تويتر" إن مئات الآلاف من سكان مشهد شمال شرق استقبلوه اليوم في تجمع انتخابي ضخم عند حرم الإمام الرضا وأعلنوا دعمهم لهم وانتقدوا سياسات الحكومة الإيرانية الفعلية.

وقرر الإصلاحيون البقاء في الشوارع هذه الليلة وحتى الصباح موعد انتهاء الحملات الانتخابية للمرشحين لكن السلطات الأمنية حذرتهم، وقال بيان لحاكمية طهران إن قوى الأمن الداخلي ستتعامل وفق التعليمات الصادرة مع التجمعات غير القانونية ما يشير الى احتمال بروز توترات أمنية.

وانتشرت قوات الباسيج والشرطة في معظم الساحات والشوارع التي يتجمع فها مؤيدو روحاني خصوصاً ساحات انقلاب وهفت تير وونك وولي عصر وشارع انقلاب وشارع ولي عصر المؤدي الى مبنى الإذاعة والتلفزيون.