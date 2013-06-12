مخاوف جدية من تزوير الانتخابات الرئاسية في إيران

حذر إصلاحيون بارزون من أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم الجمعة القادم تلاعباً كبيراً لصالح مرشحي التيار الأصولي، ومنع المرشح المعتدل حجة الإسلام حسن روحاني من الوصول الى الرئاسة في إيران.

وقالت النائبة في البرلمان في دورته السادسة السابقة فاطمة حقيقت جو إن الحرس الثوري يحضر الأجواء لتزوير الانتخابات، متهمة في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيرانية مجلس صيانة الدستور بأنه لا يعر أصوات الناخبين أي أهمية.

وحذرت حقيقت جو من تلاعب كبير تقوم به وزارة الداخلية على غرار ما فعلت في الانتخابات الماضية العام 2009 والتي أسفرت عن احتجاجات واعتقال معظم زعماء الإصلاح ومؤيديهم خصوصاً المرشحين المعترضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

وبرزت مخاوف جدية لدى تيار عريض من الإصلاحيين ومجموعات من الإيرانيين الليبراليين من أن التزوير حاصل لامحالة في ضوء ما نشرته وكالة أنباء "فارس" للأنباء التابعة للحرس الثوري من "استطلاع" قالت إنه أجري من قبل مؤسسة معروفة لم تذكر اسمها وأنه "أكد حصول المرشحين محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي على أعلى الأصوات، وأن الانتخابات ستحسم بينهما في جولة ثانية".

وتحدثت تقارير لجماعات مراقبة تتابع الانتخابات الإيرانية عن سيطرة التيار الموالي للرئيس محمود أحمدي نجاد بشكل كامل على اللجان التنفيذية التي ستجري الانتخابات وتأييد أحمدي نجاد والجهات القوية التي أيدته في الانتخابات الماضية، للمرشح سعيد جليلي خصوصاً آية الله محمد مصباح يزدي، المتهم من قبل الإصلاحيين بإصدار فتوى تزوير الانتخابات الماضية لصالح أحمدي نجاد.

وكتبت مواقع تابعة للمعترضين على نتائج الانتخابات التي أجريت العام 2009 أن وكالة "فارس" كانت نشرت قبل تلك الانتخابات سيناريو مشابهاً مهدت فيه لتزوير الانتخابات عبر الادعاء بوجود استطلاعات أكدت تقدم أحمدي نجاد على منافسيه خصوصاً مير حسين موسوي.

واللافت أن وكالة "فارس" قد بثت على نطاق واسع تصريحات الكاتب والمتابع الإيراني المعروف صادق زيبا كلام أمس والتي أشار فيها إلى "صعوبة حصول تزوير في هذه الانتخابات"، ما زاد في المخاوف من أن مثل هذا يأتي للتمهيد للتزوير.

ورأى زيبا كلام أن إقصاء مرشح أحمدي نجاد المفضل نسيبه إسفنديار رحيم مشائي يصعّب من احتمال تعرض الانتخابات للتزوير.