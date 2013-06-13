مشجعو منتخب إيران يطلقون شعار "لا لغزة لا للبنان"

أطلق الآلاف من مشجعي المنتخب الإيراني لكرة القدم الإيراني خلال مباراة منتخبهم أمام الفريق اللبناني بملعب آزادي بطهران الثلاثاء الماضي، في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014، شعار "لا لغزة لا للبنان روحي فداء لإيران"، منددين بدعم بلادهم لحزب الله اللبناني وحركة حماس في غزة، وهذا ما أظهره شريط فيديو نشر اليوم على "يوتيوب".

يُذكر أن شعار "لا لغزة لا للبنان روحي فداء لإيران" أطلق لأول مرة أثناء الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009 للتعبير عن استياء الشارع الإيراني إزاء اهتمام السلطات الإيرانية بحلفائهم في المنطقة العربية، خاصة حزب الله في لبنان وحركة حماس الفلسطينية على حساب الشأن الداخلي الإيراني.

وفي عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها يوم غد يشكل طرح هذا الشعار مرة أخرى تحدياً للسلطات الإيرانية التي تقف إلى جانب النظام السوري، وتدعم حزب الله اللبناني الذي قاتل إلى جانب قوات الأسد للسيطرة على القصير.

وتضطر السلطات الإيرانية عادة خلال فترة الانتخابات إلى توسيع مساحات الحريات الضيقة أساساً، الأمر الذي يدفع المعارضين إلى استغلالها قبل أن تعود إلى ما كانت عليه.

ويأتي شعار "لا لغزة لا للبنان روحي فداء لإيران" ليس للتعبير عن رفض التدخل الإيراني في شؤون الدول الأخرى بقدر ما هو للاحتجاج على تدفق أموال البلاد إلى الحلفاء وإهمال الشؤون الداخلية خاصة الاقتصادية والمعيشية والغلاء والبطالة.