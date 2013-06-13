"جوجل" يكشف عن حملة تجسس تطال مواطنين إيرانيين

أعلن موقع "جوجل" عن كشف حملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق على مواطنين إيرانيين طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك قبيل موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقررة غداً الجمعة.

وذكر موقع "جوجل" أنه طوال ثلاثة أسابيع، تم كشف وإحباط عدة حملات تصيد معلومات إلكترونياً، من حسابات يملكها عشرات آلاف المستخدمين الإيرانيين، وأضاف أن مصدر هذه الحملات هو إيران.

ولفت الموقع إلى أن توقيت هذه الحملات والأشخاص المستهدفين، يؤشر إلى أن هذه الهجمات ذات دوافع سياسية وهي مرتبطة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وحث المسؤولون في "جوجل" المستخدمين ، خصوصاً إذا كانوا في إيران، على اتخاذ خطوات إضافية لحماية حساباتهم الإلكترونية.