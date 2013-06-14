إغلاق الموقع الإلكتروني للمرشح الرئاسي روحاني

أغلقت السلطات الإيرانية الموقع الإلكتروني الرسمي للمرشح المعتدل حسن روحاني، ولم يعد ممكناً الدخول عليه وذلك بعد ساعات من تحذيرات كتبها المرشح الرئاسي روحاني على الموقع من احتمال تزوير الانتخابات.

وكان روحاني دعا ناخبيه إلى الالتزام بقواعد محددة وإبلاغ الموقع لضمان أصوات الناخبين معرباً عن خشيته من التلاعب والتزوير.

ووجه روحاني على موقعه الإلكتروني الناخبين الذين سيصوتون له بالالتزام بتعليمات محددة عن كيفية إبلاغ الموقع بتفاصيل الصناديق التي يجري الاقتراع فيها وأن يتصل كل مقترع لصالحه بالموقع ويقدم له البيانات على ورقة الاقتراع وعنوان المركز الانتخابي.

وكان التلفزيون الإيراني قد بث صوراً للمرشح المعتدل حسن روحاني وهو يدلي بصوته، داعياً المقاطعين الى التوجه الى صناديق الاقتراع لأن المقاطعة لن تحل مشاكل البلاد على حد تعبيره.

وعبرت أوساط إصلاحية قررت دعم روحاني في الانتخابات التي تجري اليوم، عن مخاوفها من تكرار واقعة التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات مثلما حصل في العام 2009.

اسم مرشح منسحب ببطاقة الاقتراع

ومن جانبه نشر موقع "خبر أون لاين" التابع لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني نص رسالة اعتراض وجهها محمدرضا نعمت زاده رئيس الحملة الانتخابية للمرشح المعتدل حسن روحاني الى مجلس صيانة الدستور بشأن الإبقاء على اسم المرشح المنسحب محمد رضا عارف في بطاقة الاقتراع.

وكانت مواقع الإصلاحيين نشرت نسخة من بطاقة الاقتراع وتضم أسماء سبعة مرشحين منهم المرشح المنسحب الإصلاحي محمد رضا عارف وقالت إن هذه واحدة من أساليب التلاعب لخداع الناخبين في القرى والأرياف وهي تشكل الرصيد الأعظم للناخبين، بهدف تشتيت الأصوات لصالح مرشحي التيار الأصولي في معسكر المحافظين.