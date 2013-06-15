روحاني بأغلبية ساحقة يصبح الرئيس الـسابع لإيران

المصدر: دبي - العربية.نت، رويترز، فرانس برس

فاز المرشح حسن روحاني وهو من معتدلي المحافظين والمدعوم من الإصلاحيين، بأغلبية ساحقة، حيث حصل على 17 مليون صوت، وبذلك يكون روحاني هو الرئيس السابع للجمهورية الإيرانية.

واعتبر روحاني أن انتخابه رئيساً لإيران انتصار للاعتدال على التطرف، وذلك في بيان تلي مساء السبت عبر التلفزيون الرسمي، مؤكداً أن "هذا الانتصار هو انتصار الذكاء والاعتدال والتقدم على التطرف".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن المرشح المدعوم من الإصلاحيين، الشيخ حسن روحاني، هو الرئيس الإيراني الجديد، وقد حصد على 17 مليون صوت.

واوضح وزير الداخلية ان روحاني حصل على 50,68% من اصوات الناخبين في الدورة الاولى للانتخابات متقدما على خمسة مرشحين محافظين.

من جانبه، رحب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، بانتخاب حسن روحاني رئيساً جديداً لإيران، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للمرشد.

وكتب خامنئي على الموقع "أهنئ الشعب والرئيس المنتخب"، مؤكداً أن "على الجميع مساعدة الرئيس الجديد وحكومته".

ردود الفعل الدولية

وفي ردود الفعل الدولية بعد إعلان فوز روحاني بالرئاسة الإيرانية، دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض الرئيس الإيراني الجديد إلى مراجعة موقف بلاده من الأزمة في سوريا.

وقال الائتلاف في بيان له إنه "يجد من واجبه أن يدعو الرئيس الإيراني الجديد إلى تدارك الأخطاء التي وقعت فيها القيادة الإيرانية، ويؤكد الأهمية القصوى لإصلاح الموقف الإيراني" من النزاع المستمر في سوريا.

من جانبها، دعت بريطانيا، السبت، الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني إلى "وضع إيران على سكة جديدة"، وخصوصاً عبر "التركيز على قلق المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الإيراني".وقالت الخارجية البريطانية في بيان "ندعوه إلى وضع إيران على سكة جديدة من أجل المستقبل، عبر التركيز على قلق المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الإيراني وعبر الدفع باتجاه علاقة بناءة مع المجتمع الدولي وتحسين الوضع السياسي ووضع حقوق الإنسان".

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، السبت، إن فرنسا "مستعدة للعمل" مع حسن روحاني، خصوصاً حول الملف النووي و"انخراط إيران في سوريا".

وأوضح فابيوس في بيان أن "توقعات المجتمع الدولي من إيران قوية، خصوصاً بشأن برنامجها النووي وانخراطها في سوريا، ونحن على استعداد للعمل على ذلك مع الرئيس الجديد"، مشيداً بتطلع الشعب الإيراني الذي لا يتزعزع إلى الديمقراطية.

وتعليقاً على انتخاب روحاني، صرح رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض بالوكالة، جورج صبرة، لقناة "العربية"، بأن وصول روحاني إلى مقعد الرئاسة هو رسالة من الشعب الإيراني تكشف عن تعب من السياسات المحافظة والمتطرفة، وهذه الرسالة لا بد من التقاطها، واتباع نهج جديد لا يعادي المنطقة وشعوبها، خاصة العرب الجار الأبدي لإيران منذ آلاف السنين.

وقال إننا نأمل في سياسات إيرانية أكثر توازناً تجاه الشعب السوري، تتجاوز الفئوية والمصالح الضيقة والأطماع، وتنظر إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن سياسات الهيمنة والفاشية.

وأضاف "نريد من إيران أن تعلن انفكاكها عن النظام القاتل في سوريا، وأن تعمل على حقن دماء الشعب السوري".

وشدد على ضرورة احترام رغبة الشعب الإيراني في التغيير، والابتعاد عن سياسات تصدير الثورة التي تسببت في عزلة طهران.

نتائج فرز الأصوات

وكانت الرئاسة قد أعلنت عن آخر نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في إيران، حيث حصل مرشح رئاسة الجمهورية الإيرانية حسن روحاني على أكثر من 50% من الأصوات كما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية عبر التلفزيون الإيراني.

وبلغ عدد الأصوات المفرزة 32 مليونا و 189 الفا و621 صوتا، فيما الأصوات الصحيحة منها بلغت 31 مليونا و106 آلاف و 865 صوتا. وبلغ عدد الصناديق التي فرزت 52 ألفا و 424 صندوقا من مجموع 58 الفا و764 صندوقا.



وجاءت نتائج فرز الأصوات كالتالي:

كل الأصوات: 32 مليونا و189 الفا و 621 صوتا

الأصوات الصحيحة: 31 مليونا و106 آلاف و865 صوتا

حسن روحاني: 17 مليون .

محمدباقر قاليباف: 5 ملايين و73 ألفا و 652 صوتا وحصل على 16% من الأصوات.

سعيد جليلي: 3 ملايين و665 ألفا و 234 صوتا

محسن رضائي: 3 ملايين و 593 ألفا و 507 أصوات

علي‌ اكبر ولايتي: مليون و 969 ألفا و 351 صوتا

سيد محمد غرضي: 391 ألفا و840 صوتا

وقال أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام إن إيران نظمت أكثر الانتخابات ديمقراطية بالعالم.

جولة إعادة

وبموجب قوانين الانتخابات الإيرانية لابد أن يحصل المرشح على أكثر من 50% من إجمالي الأصوات للفوز من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وفي حال لم يحصل أحد من المرشحين على هذه النسبة تجرى جولة إعادة بين أكثر مرشحين حصلا على أصوات في الجولة الأولى.

يذكر أن فترة التصويت تم مدها عدة ساعات في كل مراكز الاقتراع في شتى أنحاء إيران أمس الجمعة، مع إقبال ملايين الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية منذ انتخابات عام 2009 المتنازع عليها، والتي أدت إلى اضطرابات سياسية استمرت شهوراً.