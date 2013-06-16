إيرانيون يحتفلون بانتخاب روحاني مرددين "أحمدي باي باي"

نزل آلاف الإيرانيين إلى شوارع طهران مساء أمس السبت، للاحتفال بفوز رجل الدين المعتدل، حسن روحاني، بالانتخابات الرئاسية ورحيل سلفه محمود أحمدي نجاد، المحافظ المتشدد، الذي تولى الرئاسة على مدى ثماني سنوات لولايتين متتاليتين، ورددوا شعارات مؤيدة للتيار الإصلاحي وتطالب بالمزيد من الحريات.

وقالت طالبة قريبة من الإصلاحيين تدعى سارة لوكالة "فرانس برس"، وقد انفجرت أساريرها فرحاً لدى وصولها إلى وسط المدينة الذي غصّ بحشود غفيرة: "أخيراً وبعد ثماني سنوات أرى سعادة في المدينة، أراها على وجوه الناس"، قبل أن يعلو خلفها هتاف المحتفلين بانتهاء عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، مرددين "أحمدي باي باي".

وامتلأت غالبية الشوارع والساحات في وسط المدينة بجموع المحتفلين، في حين انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن تراقب ما يحدث عن بعد.

وهتفت الحشود: "قلنا لا للعسكري ولا لرئيس البلدية، نعم للشجاع روحاني"، الذي فاز في الانتخابات من الدورة الأولى بعد حصوله على 18.6 مليون صوت من أصل 36.7 مليون صوت، أي 50.68% متقدماً بفارق شاسع على خمسة مرشحين محافظين، بينهم القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف.

وفي شوارع العاصمة انضم سائقو السيارات إلى جموع المحتفلين عبر إطلاق العنان لأبواق سياراتهم وإلقاء التحيات على المارة الذين ارتدى الكثير منهم اللون البنفسجي، الذي اختاره روحاني رمزاً لحملته الانتخابية.