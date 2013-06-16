نتنياهو: يجب مواصلة الضغط على إيران رغم انتخاب روحاني

حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على مواصلة الضغط الدولي على إيران لكبح برنامجها النووي بعد الانتخابات التي أتت بحسن روحاني المعتدل إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "يجب ألا يستسلم المجتمع الدولي للأماني الطيبة أو الإغراء، وألا يخفف الضغط على إيران حتى توقف برنامجها النووي".

وأضاف "علينا ألا نخدع أنفسنا، وعلى الأسرة الدولية ألا تستكين إلى التفكير بالتمني، وعليها أن تشدد العقوبات على إيران، لأن من يقرر بشأن المشروع النووي هو علي خمينائي فقط".

وفي سياق متصل، دعا وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال ستاينتز القوى الدولية إلى مواصلة ضغوطها الاقتصادية على إيران للتصدي لبرنامجها النووي.

وقال ستاينتز لإذاعة الجيش الإسرائيلي "يجب أن يكون الافتراض العملي أن خامنئي الذي ترأس هذا البرنامج لمدة 24 عاما، سيبقى على رأسه، ولهذا فإنه دون الضغوط المتواصلة على إيران لا توجد فرصة في رؤية تغيير كبير في السياسة النووية".