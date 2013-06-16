3 قتلى في هجوم على معسكر لمجاهدي خلق غرب بغداد

قتل ثلاث أشخاص في هجوم بقذائف "مورتر" على معسكر لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المنشقة في العاصمة العراقية بغداد أمس السبت، حسب ما أكدته مصادر بالشرطة العراقية. ورجحت الجماعة أن تكون إيران وراء الهجوم بتعاون عراقي.

وأعلنت جماعة مجاهدي خلق أن اثنين من سكان معسكر "كامب ليبرتي" (غرب بغداد) قتلا وأصيب 40 شخصا آخرين في الهجوم، فيما قتل عراقي عندما أخطأت قذيفة "مورتر" الهدف وسقطت على مجمع سكني لموظفي مطار بغداد يقع بالقرب من المعسكر.

ولم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية عن الهجوم، لكن متحدثا باسم مجاهدي خلق أكد أن القرائن تشير إلى تورط إيران في الهجوم.



وقال المتحدث: "إنهم (أي الحكومة الإيرانية) هم المشتبه به الأول. لا بد وأنهم حصلوا على قدر من التعاون من القوات العراقية والحكومة".

وقال مصدر بالشرطة في مطار بغداد القريب من المعسكر: "في حوالي الساعة 11:30 صباحا سقطت خمس قذائف مورتر تقريبا في المعسكر الإيراني في غرب بغداد وبالقرب منه مما أسفر عن مقتل إيرانيين اثنين وإصابة أكثر من 17".

ووقع هجوم مشابه على المعسكر في فبراير/شباط الماضي قتل فيه خمسة من أعضاء مجاهدي خلق التي رفعتها وزارة الخارجية الأميركية رسميا من قائمة المنظمات الإرهابية العام الماضي.

وتدعو الجماعة إلى إسقاط حكم رجال الدين في إيران وقاتلت الي جانب العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. وتحاول الجماعة إعادة تقديم نفسها كقوة رئيسية بالمعارضة الإيرانية، لكنها لم تعد محل ترحيب في العراق.