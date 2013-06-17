روحاني: حكومة الأسد يجب أن تبقى حتى انتخابات 2014

قال الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني إن حكومة بشار الأسد يجب أن تبقى حتى نهاية فترته الرئاسية ويحين موعد الانتخابات المقبلة في 2014. وأكد أن الشعب السوري هو المسؤول عن حلّ أزمته، ودعا دول العالم للمساهمة في عودة الأمن والاستقرار لسوريا.

وأيد روحاني إبداء المزيد من الشفافية والثقة المتبادلة في الملف النووي، لكنه عارض أي وقف لتخصيب اليورانيوم من جانب ايران.

وحول العلاقات مع الدول المنطقة والسعودية قال روحاني إنه سيحافظ على العلاقات المميزة مع السعودية ويعمل على تطويرها.

وأشار إلى أن موقفه الدولي سيكون داعماً لخط الاعتدال وليس التطرف، مؤكداً مواصلة جهود التعاون البناء مع المجتمع الدولي.

واعتبر روحاني أن الشعب الإيراني هو المنتصر في الانتخابات الرئاسية، وسيعمل على إصلاحات داخلية لخفض نسبة البطالة تدريجياً لتصل للنسبة المقبولة، كما سيعمل خارجياً بسياسة الخطوات التدريجية لرفع العقوبات المفروضة على إيران.