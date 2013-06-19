روحاني يستقبل أحمدي نجاد ويؤكد أهمية التشاور

استقبل الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني سلفه محمود أحمدي نجاد الذي قدم لتهنئته، وتبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وأعرب أحمدي نجاد عقب اللقاء عن استعداده للتعاون مع الرئيس الجديد. ومن جانبه أكد روحاني على أهمية التشاور في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن نجاد قدم العديد من النقاط للتعاون في المرحلة المقبلة.

وأضاف روحاني: "خلال اللقاء تبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، حيث تم الاتفاق على النظم التي سيتم نقلها في المرحلة المقبلة، كما قدم السيد نجاد نقاطاً يمكن أن تساهم في عملية التواصل في المرحلة الانتقالية".