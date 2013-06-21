إيران تحتجز زورقي صيد تابعين للإمارات وتعتقل 13 شخصاً

ذكرت قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية، التي تبث بالإنجليزية، أن إيران احتجزت 12 مواطناً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطناً هندياً كانوا في زورقين توغلا في منطقة تزعم طهران أنها داخل مياهها الإقليمية في الخليج، وتؤكد الإمارات أنها منطقة محتلة وتطالب باسترجاعها، بحسب تقرير إخباري الجمعة 21 يونيو/حزيران.

ونقل التلفزيون عن الكولونيل علي وصالي، قائد قاعدة دوريات إيرانية، قوله إن "القوات (الإيرانية) في قاعدة الدوريات البحرية في أبو موسى رصدت زورقين لدولة الإمارات العربية المتحدة يصيدان في مياه الخليج، وأصدرت أمراً باحتجازهما"، على حد تعبيره.

وذكر القائد الإيراني أنه تم نقل المعتقلين إلى ميناء عسكري دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

والعلاقات السياسية متوترة بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتتنازع الدولتان السيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى.

يذكر أن إيران احتلت الجزر الثلاث قبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد الإماراتي عقب نهاية الاحتلال البريطاني (30 نوفمبر/تشرين الثاني 1971)، حيث سيطرت على طنب الكبرى وطنب الصغرى اللتين كانتا تتبعان لإمارة رأس الخيمة، ثم جزيرة أبو موسى التي كانت تتبع لإمارة الشارقة.

وفي مايو/أيار، انتقدت الإمارات زيارة قام بها أعضاء في البرلمان الإيراني للجزر المتنازع عليها.