خاتمي يطالب الإصلاحيين بـ"الواقعية" إزاء التغيير

نصح الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، الإصلاحيين بالتأني والعقلانية في انتظار تحقيق مطالبهم من الرئيس المنتخب حسن روحاني.

وحث خاتمي، في اجتماع مع مجموعة من الطلبة بجامعة طهران، على تقييم الإنجاز الذي حققه انتخاب روحاني للشعب وللبلاد، وطالب الإصلاحيين بأن يكونوا واقعيين إزاء سرعة التغيير التي ينشدونها من الرئيس المنتخب، بحسب ما أورده موقع "انتخاب"، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الجمعة 21 يونيو/حزيران.

وأضاف خاتمي: "نحن لا نتوقع من حكومة روحاني أن تحقق تغييراً سريعاً في كل شيء، لا يمكن للحكومة أن تصنع المعجزات، فمشكلات مثل التضخم والبطالة لن تحل غداً".

وتحدث الرئيس الإيراني الأسبق أيضاً عن مستقبل مسار الإصلاح كملمح ثوري للثورة الإسلامية، وأثنى على إصرار المرشد الأعلى على ضمان مسؤولية المشرفين على الانتخابات عن حساب كل صوت بدقة.

ومنذ الإعلان عن فوز روحاني السبت الماضي، غصت مواقع شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" بموجة من المطالب من داخل وخارج البلاد.

وشددت الغالبية العظمى من هذه المطالب الشخصية على "صدق" و"شفافية" روحاني، على النقيض مما عاناه الكثيرون في ظل حكم الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد.

ومن جانبه، قال هاشمي رفسنجاني، الرئيس الأسبق، الذي أثبت أن دعمه لروحاني كان أمراً لا غنى عنه: "أهم ما نتوقعه من حكومة روحاني هو أن تواصل وتعزز الأمل الذي تكوّن لدى الإيرانيين".