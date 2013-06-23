خامنئي يُصدر عفواً عاماً بحق 1200 سجين إيراني

أصدر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، قراراً بالعفو أو تخفيض عقوبة أكثر من 1200 سجين بمناسبة الأعياد الشعبانية وحلول ذكرى مولد المهدي المنتظر الإمام الاثني عشر للمذهب الشيعي، حسب ما ذكرت وكالة إيسنا الطلابية.

وأفادت الوكالة بأن المرشد وافق على اقتراح بالعفو أو تخفيض عقوبات 1249 من المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة.

وكان رئيس السلطة القضائية آملي لاريجاني بعث برسالة الى المرشد بمناسبة الأعياد، واقترح فيها إصدار عفو أو تخفيض عقوبات عدد من المحكومين الذين رأت لجنة العفو المركزية بالسلطة القضائية أن الشروط تنطبق عليهم.