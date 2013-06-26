إيران تحث أمير قطر على مراجعة السياسات بشأن سوريا

حث وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، الأربعاء 26 يونيو/حزيران، أمير قطر الجديد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على مراجعة سياسة بلاده المتعلقة بالقضية السورية.

وقال صالحي، في مؤتمر صحافي في طهران، نقله التلفزيون، "نأمل أن يتدبر الشيخ تميم القضية السورية، وأن يجري مراجعة جادة للسياسات السابقة، ومن ثم نتمكن من التكاتف ومعالجة الأزمة السورية".

ويساند النظام القطري، المعارضة السورية، منذ اندلاع الثورة، على مختلف الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية واللوجستية.

واستضافت الدوحة، قبيل تسليم السلطة إلى الأمير الجديد، مؤتمر أصدقاء سوريا، حيث دعت الدوحة إلى تسليح المعارضة السورية بهدف إحداث توازن على الأرض.

وقدمت الدوحة مساعدات سخية لأنظمة دول الربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا.