استطلاع: 42% من سكان العالم يخشون "نووي" إيران

نشرت مؤسسة البحوث "بيو" تقريراً عن استطلاع جديد يفيد بأن 42% من بلدان العالم وسكانها قلقون من برنامج إيران النووي، ويعتبرون أن هذا البرنامج خطر يهدد بلادهم، حسبما جاء في موقع "الديمقراطية لإيران".

ووفقاً لهذا الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه، الأربعاء، يعتبر 54% من الشعب الأميركي، و56% من الأوروبيين أن البرنامج النووي الإيراني تهديد لبلدانهم.

وقال 85% من الإسرائيليين، و51% من اللبنانيين، و42% من المصريين، إن البرنامج النووي الإيراني يمثل خطراً على أوطانهم.

كما عبّر70% من الإيطاليين، و64% من اليونانيين، و58% من الفرنسيين، و75% من الألمان، و56% من البولنديين عن قلقهم من هذا البرنامج.

وأُجري هذا الاستطلاع في 39 بلداً، وشمل 37 ألف شخص من مختلف الفئات المجتمعية في تلك الدول.