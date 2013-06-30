أمير قطر ووزير خارجية إيران يبحثان العلاقات الثنائية

التقى أمير قطر الجديد، تميم بن حمد آل ثاني، وزير الخارجية الإيراني، علي صالحي، الذي هنأه بتوليه منصبه، بحسب تقرير لصحيفة الحياة "اللندنية، الأحد 30 يونيو/حزيران.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن صالحي نقل تهاني المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، إلى الشيخ تميم أثناء لقائهما في قصر البحر مساء السبت.

ونقلت الوكالة عن الوزير الإيراني تأكيده على "أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وغادر صالحي، السبت، عقب الاجتماع عائداً إلى إيران، وكان في وداعه بمطار الدوحة الدولي وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن القضايا الأخرى التي تم بحثها بين صالحي والأمير القطري.

وعلى الجانب الآخر، أشارت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية إلى أن صالحي سيوضح لأمير قطر مواقف إيران الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة السورية، كما سيبحث مع كبار المسؤولين القطريين تطورات الأوضاع في سوريا.

وكان وزير الخارجية الإيراني أعرب الأربعاء الماضي، عن أمله في أن يعيد أمير قطر الجديد النظر في سياسة بلاده تجاه الأزمة السورية.

وأعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في كلمة إلى الشعب القطري، الثلاثاء الماضي، تسليم مقاليد الحكم لنجله الشيخ تميم.