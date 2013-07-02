إيران تدعو الجيش المصري إلى احترام "تصويت الناخبين"

دعت إيران الجيش المصري الى احترام تصويت الناخبين بعد التحذير الذي وجهته القوات المسلحة المصرية للرئيس محمد مرسي إثر التظاهرات الحاشدة المعارضة له كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الثلاثاء.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان إن محمد مرسي انتخب بأصوات الناخبين وفي هذه الظروف نتوقع من القوات المسلحة المصرية التي لها ماض مجيد خصوصاً في الثورة المصرية، أن تلعب دورها لدعم الحوار الوطني مع الأخذ بالاعتبار تصويت الناخبين الذي تم التعبير عنه في صناديق الاقتراع محذراً من انقسام الشعب المصري.

وكان الجيش المصري حذر الرئيس محمد مرسي من أنه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة إثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة طالبت برحيل الرئيس المصري.

وقد تحسنت العلاقات بين مصر وإيران بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك لكن بدون اعادة العلاقات الدبلوماسية لا سيما بسبب خلافهما المتعلق بالنزاع في سوريا.

