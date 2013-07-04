روحاني ضد تدخل السلطة في الحياة الخاصة للإيرانيين

أعلن الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني، الأربعاء أن الحكومة الإسلامية ينبغي أن لا تتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، مجدداً الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية للحد من القيود في هذا المجال.

وقال روحاني في كلمة أمام رجال دين إن الحكومة القوية ليست الحكومة التي تتدخل في الحياة الخاصة للناس.

وأضاف أن الحكومة لا توسع سلطتها عبر فرض قيود على حياة الناس أو عبر التدخل في الحياة الخاصة لهم، وإنما عبر تعزيز معتقداتهم ورأسمالهم الاجتماعي.

وأثناء كلمته طلب روحاني التعاون مع الحكومة لحل مشاكل البلاد.

وقال "لم تواجه أي حكومة على الإطلاق هذا الكم من المشاكل ينبغي أن لا تكون هناك خلافات بين الحكومة ورجال الدين والشعب في حين وضع الناس آمالهم في التغيير".

ودعا مواطنيه مجددا إلى الصبر، وقال إن "المشاكل التي نشأت في غضون سنوات عدة، لا يمكن أن تجد حلولا لها في غضون بضعة أشهر".

وأضاف أن "الحكومة الإسلامية يجب أن تعرض نجاحاتها وأيضا تعترف بفشلها".

وعن الشباب، قال روحاني إن استخدام القوة ضدهم ليس الوسيلة الصائبة ودعا إلى حوار معهم.

وتأتي هذه التصريحات في حين وعد روحاني خلال الحملة الانتخابية بتعزيز حريات الإعلام والأفراد وهي وعود سمحت له بإلحاق الهزيمة بخصومه المحافظين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو/حزيران.

وأثناء المناقشات المتلفزة، انتقد روحاني في بداية يونيو الحملة على أطباق التقاط بث القنوات الفضائية، مؤكدا أن ذلك يعد انتهاكا للحياة الخاصة للناس ويحول دون تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي.

ووعد أيضاً بإعادة العلاقات الدبلوماسية لإيران مع العالم الخارجي والحد من التوترات بشأن البرنامج النووي وخصوصا عبر محاولة رفع العقوبات التي تؤثر بقوة على اقتصاد البلاد.