سوريا ساحة للحرب الباردة الجديدة

أثبت الشعب السوري الذي انتفض في مطلع عام 2011 بالتزامن مع ما وُصف بالربيع العربي في بلدان مثل تونس ومصر وليبيا بأنه لن يقبل إلا بإنهاء 50 عاماً من حكم البعث في البلد وإيجاد تغييرات جذرية في التركيبة السياسية والاجتماعية في سوريا.

لكن حكومة الأسد شأنها شأن جميع الأنظمة المستبدة لا تملك الطاقات اللازمة لإيجاد تغييرات حقيقية، حيث لجأت الى قمع الشعب الذي أنهكته الدكتاتورية الشرسة التي تمارسها الأقلية في البلد.

لو كان نظام الأسد قد أجرى إصلاحات حقيقية لما وصل البلد الى هذا المصير المؤلم الذي حصد أرواح الآلاف من المواطنين وسبب في تشريد الملايين وتدمير سوريا.

إما إيران فتقف الى جانب نظام آل الأسد بناء على علاقاتها الاستراتيجية معها وتصفت المحتجين بالقتلة والإرهابيين ليكون موقفها متطابقاً مع وسائل الإعلام الحكومية في سوريا.

نشر المعارضون منذ اندلاع الاشتباكات معلومات كثيرة حول الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران الى سوريا وكشفوا عن حضور قادة للحرس الثوري لتقديم استشارات للأسد لقمع شعبه.

لكن حزب الله اللبناني، وهو من التنظيمات العائدة لإيران، يبذل جلّ محاولاته لتغيير توازن القوى لصالح الاسد للتأثير على المفاوضات المزمع إجراؤها لتقليل حدة العنف والمجازر.

أما هذا التدخل فقد أدى الى نقل القلاقل الى لبنان ليزيد من النعرات الطائفية المنتشرة في المنطقة، خاصة تلك التي تمثلت بالاشتباكات بين الشيعة والسنة.

ونظام الأسد يعوّل على دعم روسيا أيضاً لأنها قوة عالمية وتقف الى جانب الانظمة الديكتاتورية في المنطقة.

والمافيات التي كان لها نفوذ كبير بين الأجهزة الأمنية في فترة الاتحاد السوفيتي السابق وصلت الى الحكم حالياً في روسيا وتمكنت من تأسيس حكم ديمقراطي شكلي لتستمر بالحكم مدى الحياة والدول التي تحظى بدعمها تسعى للسير على هذا النهج من الحكم، لكن التجربة تكشف أن علاقاتها مع الانظمة المستبدة شكلية وتقوم على اساس مصالحها.

على سبيل المثال فإن روسيا التي أفلحت في تجزئة أجزاء من ايران خلال حربين تاريخيتين فإنها تتظاهر بدعم برنامج ايران النووي لنهب ثروات البلد، في حين أنها لم تسلم إيران بعد عقدين من الزمن محطة بوشهر النووية، كما أنها تضم صوتها الى القوى التي تفرض مقاطعات اقتصادية ضد ايران.

وروسيا من خلال معارضتها للمشاريع الغربية لحل الازمة السورية تظهر أنها لا ترغب في تقديم سوريا للدول الغربية، وكأن سوريا أصبحت اليوم ضحية للحرب الباردة بين روسيا والدول الغربية.

روسيا والغرب يتسابقان لكسب تنازلات في المنطقة من خلال استغلال المعتقدات الإسلامية في الشرق الأوسط والعزف على وتر النعرات الطائفية، وفي الحالة السورية نرى أن روسيا تدعم حزب الله الشيعي في تدخلاتها بسوريا وتدعم الدول الغربية، خاصة أمييا من جانبها المعارضين السنية في هذه المواجهات.

وفي الحرب الباردة القائمة في سوريا تشتبك شعوب المنطقة وغالبيتهم من المسلمين لتأمين مصالح روسيا وأميركا باسم النعرات الطائفية المبنية على أساس الخلاف بين الشيعة والسنة.

أما روسيا وإيران فيتعاملان من خلف الستار لتحقيق مصالحهما المشتركة، حيث ان موسكو تدعم طموح ايران لصنع قنبلة نووية وتخدم طهران من خلال دعمها لنظام الاسد مصالح روسيا لتعمل لإيجاد توازن لصالحها مقابل القوى الغربية.

وتقوم إيران أيضاً بتمرير هذه الخطة عبر حزب الله اللبناني وفي هذه الاثناء يقتل الآلاف من العرب بسبب سياسات ايران وروسيا.

كما تعمل الصين هي الأخرى في نفس الإطار من خلال إجهاض أي مشروع ينوي تقليل حدة الاشتباكات وحل الازمة.

وفي هذه الاثناء لا تعير هذه الدول أي ثمن لأرواح البشر وتنهمك بالمساومة على الشرق الاوسط على حساب الاطفال والمدنيين الذين يقتلون بشكل يومي في سوريا.

لكن ما يهم الايرانيين في هذه المواجهات هو أخذ العبر من الاحداث الجارية، حيث إنهم ومن خلال الاستفادة من الفرص المتاحة للإصلاح عملوا لإبعاد شبح الحرب من البلد وأنهم ينتهزون أي نافذة لفرض مطالبهم الإصلاحية ليضمنوا مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.

