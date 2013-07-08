مسؤول إيراني: على إخوان مصر تقبل إجراء انتخابات مبكرة

حذر علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، من أن استمرار الأوضاع الجارية بمصر سيضر بالمنطقة برمتها.

وأعرب بروجردي عن أمله في أن تتمكن القاهرة من تسوية الأزمة في أسرع وقت ممكن، محذرًا من أن اعتقال قادة الإخوان المسلمين قد يثير أنصارهم ويحفزهم على النزول إلى الشوارع.

وأضاف أنه يتعين على الإخوان المسلمين تقبل فكرة إجراء انتخابات مبكرة، مشددًا على أن السبيل الوحيد لمعالجة الوضع يتمثل فى التوصل إلى تفاهم متبادل، بالرغم من صعوبة ذلك الأمر، حسب قوله.

وتابع "يجب عدم السماح للمتطرفين بالاستفادة من الوضع الجارى لدفع مصر نحو أحداث مؤسفة كالتى تجتاح العراق وسوريا".

وجدد بروجردى التزام بلاده بعدم التدخل بالشأن الداخلى المصري، إلا أنه أكد استعداد إيران استخدام كافة إمكانياتها للمساعدة فى استعادة الهدوء بمصر، معرباً عن أمله في أن تتمكن مصر، بوصفها دولة مسلمة ذات أهمية كبيرة، من التغلب على الأزمة الحالية بأسرع وقت ممكن.