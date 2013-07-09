إيران تعدم 12 أفغانياً بتهمة تهريب المخدرات

أكدت سفارة أفغانستان في طهران، في بيان صدر عنها، تنفيذ السلطات الإيرانية أحكاماً بالإعدام في حق 12 أفغانياً باتهام "ارتكاب جرائم مرتبطة بتهريب المخدرات".

ولم يذكر بيان السفارة تاريخ تنفيذ هذه الأحكام واكتفى بالقول بأنها نفذت مؤخرا.

وأضاف البيان أن العقوبات نفذت في سجون بمدن، كرج واراك وأصفهان الإيرانية بحق 7 من أهالي هرات وثلاثة من تخار وواحد من لغمان والآخر من نيمروز في أفغانستان.

وأعربت السفارة عن أسفها من استمرار الإعدامات بحق المواطنين الأفغان في إيران، مؤكدة أن المئات من الأفغانيين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم باتهامات مرتبطة بتهريب المخدرات.

وكانت الحكومة الأفغانية طلبت مرارا من السلطات الإيرانية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المواطنين الأفغان.

وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد وعد نظيره الأفغاني في لقاء جمعهما في مارس/آذار الماضي بأن يحث السلطة القضائية الإيرانية على تأجيل أحكام الإعدام الصادرة بحق كافة الأفغان حتى ترتيب لقاء بين مسؤولي السلطات القضائية في البلدين بغية إيجاد آلية للتعاون بهذا الخصوص.



