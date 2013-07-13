صالحي: الشعب المصري هو من يملك حق تقرير مصيره

أجرى وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، مع نائب الرئيس المصري المؤقت للشؤون الخارجية، محمد البرادعي، للبحث والتشاور بشأن أحدث تطورات الأوضاع على الساحة المصرية.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن صالحي أكد أن الشعب المصري هو الذي يقرر مصيره بنفسه، وأن المستقبل السياسي لمصر رهن بقرار وإرادة شعبها.

مطالباً بمشاركة جميع الفئات السياسية والنخب في إطار عملية سياسية وطنية للمضي قدماً بأهداف الشعب المصري إلى الأمام على أساس الوحدة بين جميع شرائحه وفئاته.

من جانبه، دعا البرادعي إلى إقامة علاقات أفضل بين البلدين واستمرار المشاورات حول القضايا الإقليمية، لم لإيران من مكانة مهمة.