بنيامين نتانياهو: إسرائيل قد تتدخل ضد إيران قبل أمريكا

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد عبر قناة تلفزيونية أميركية أن إسرائيل قد تتدخل عسكريا قبل الولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الإيراني، واصفا الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بأنه "ذئب في زي حمل".



وقال نتانياهو في مقابلة مع شبكة سي بي إس "نحن أقرب (إلى إيران) من الولايات المتحدة. نحن أكثر تعرضا (للخطر). وعلينا إذن أن نتعامل مع مسألة كيفية التصدي لإيران، ربما قبل الولايات المتحدة".

وأضاف :"هناك رئيس جديد في إيران. إنه ينتقد سلفه لأنه كان ذئباً في زيّ ذئب. إن استراتيجيته تقضي بأن يكون ذئباً في زي حَمَل، بأن يبتسم بينما يصنع القنبلة النووية".

وشدّد على أن الإيرانيين" يقتربون من الخط الأحمر. لم يتجاوزوه بعد"، في إشارة إلى السقف الذي كان حدده في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة عام 2012 وعرض فيه قدرة إيران على صنع أول سلاح نووي. وحذر من أن إسرائيل قد تتدخل عسكريا قبل الولايات المتحدة ضد البرنامج النووي الايراني.

واعتبر نتنياهو أنه "ينبغي إبلاغهم من دون أي التباس أن هذا الأمر لن يكون مسموحاً به". وأوضح أن إيران تملك نحو 190 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، من أصل 250 كلغ هي ضرورية لصنع القنبلة.