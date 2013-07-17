تعيينات جديدة في مجلس صيانة الدستور الإيراني

أفادت مصادر إعلامية إيرانية، أن تعيينات جديدة حصلت داخل مجلس صيانة الدستور الذي يشرف بشكل خاص على الانتخابات ويسيطر عليه المتشددون الدينيون.

وهذا المجلس الذي يوازي المجلس الدستوري في الدول الغربية بشكل خاص، مكلف بالتحقق من ملاءمة القوانين مع الدستور الإيراني، والموافقة على المرشحين إلى الانتخابات، والإشراف على العمليات الانتخابية.

ويترأس هذا المجلس رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، وهو يضم 12 عضواً، ستة منهم من رجال الدين وستة من القضاة، يعينهم جميعاً لمدة ست سنوات بشكل مباشر أو غير مباشر مرشد الثورة آية الله علي خامنئي.

وكان المرشد ثبت الثلاثاء الماضي رئيسي السلطة القضائية محمود هاشمي شهرودي ومحمد يزدي في منصبيهما، كما عين اثنين آخرين من رجال الدين.

وكان آية الله يزدي اعتبر في مايو/أيار الماضي، أن القانون الانتخابي يحظر على النساء الوصول إلى سدة الرئاسة.

من جهته، عين البرلمان، الثلاثاء، ثلاثة قضاة، بينهم القاضي سام سافاد كوهي الذي تابع دراسته في فرنسا، وقدم الرئيس الحالي للسلطة القضائية صادق لاريجاني أسماء المرشحين، مع العلم أن لاريجاني نفسه عين من قبل خامنئي.

إلا أن النواب رفضوا بالمقابل التجديد للمتحدث باسم المجلس عباس علي كادخدائي، الذي سيبقى مع ذلك عضواً في هذا المجلس، حسب ما نقلت وسائل الإعلام التي لم تعط تفسيراً لهذا الرفض.

وكان مجلس صيانة الدستور تعرض لهجمات كثيرة بسبب موافقته على ثمانية مرشحين فقط إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، بينهم إصلاحي واحد من أصل 700 مرشح بينهم 30 امرأة.