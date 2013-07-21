"إيرانسل" تعتذر رسمياً عن الإساءة للصحابي عمر بن الخطاب

أعلنت شرکة الاتصالات الإيرانية "إيرانسل" عن اعتذارها الرسمي لكافة المسلمين في العالم، لاسيما أهل السنة في إيران، من الإساءة للخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في إحدى مسابقاتها الرمضانية.

وأكدت الشركة سعيها لتوفير خدماتها في الاتصالات والإعلانات للإيرانيين جميعاً، مشددة على التلاحم بين المسلمين واجتناب الفرقة الطائفية أو المذهبية، وأن ما حصل كان خطأً عابراً ولم يكن مقصوداً على الإطلاق.

وبعثت "إيرانسل" رسالتي اعتذار إحداهما للمدرسة الدينية "عين العلوم" في مدينة "كشت" الواقعة في محافظة بلوشستان إيران، والثانية لموقع أهل السُّنة "سني آنلاين" نشرها الموقع على صفحته الرئيسية اليوم الأحد 21 يوليو.

وكانت شركة اتصالات في إيران تدعى "إيرانسل" أساءت للخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في مسابقة رمضانية. ووصفت الشركة في رسالة بعثتها للمشتركين للمشاركة بمسابقة رمضانية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بـ"ضليل الشيطان".

وأثارت الإساءة المواطنين السُّنة في إيران، وأطلقوا حملة لمقاطعة الشركة، كما أدان العالم السُّني الشهير في إيران مولوي عبدالحميد، إمام جمعة مدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان, تصرّف الشركة وطالب السلطات بمعاقبتها.

وكان المدعي العام في محافظة بلوشستان رفع دعوى قضائية ضد الشركة طالب فيها السلطات الإيرانية بمعاقبة مديري الشركة ووقف نشاطها.