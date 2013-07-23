إيران تستثني أميركا وإسرائيل من دعوات حضور يمين روحاني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، في مؤتمره الأسبوعي أن "إيران وجّهت دعوة لجميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، التي لا نعتبرها دولة، للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني في 4 أغسطس المقبل".

وأشار إلى ترحيب دول المنطقة بالمشاركة في هذه المراسم، وستعلن أسماء الدول المشاركة في مراسم أداء اليمين لاحقاً، بحسب ما ورد في وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "ايسنا".

وقد أعلن السفير التركي لدى طهران عن مشاركة بلاده في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني علی مستوی الوزير.

وتابع أوميت يارديم في تصريحاته لوكالة "إيسنا أنه "هنأ الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بفوز الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية وتسلم مقاليد الحكم في البلاد"، مشيراً إلى محادثاتهم الهاتفية بعد فوز الأخير في الانتخابات.

كما أشار إلی لقاء مرتقب يجمع بين الرئيس الإيراني والتركي نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق نفسه أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي خلال لقائه مع السفير الإيراني لدی دمشق محمد رضا رئوف شيباني عن استعداد بلاده للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني في إطار وفد رفيع المستوی.