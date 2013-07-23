إيران تدين إدراج حزب الله في قائمة المنظمات الإرهابية

أدانت إيران اليوم الثلاثاء قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح المسلح لحزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث قال علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني:" هذا التصرف تم بتوجيه من بعض الأعضاء الكبار في الاتحاد الأوروبي ويتناقض مع كل الأعراف السياسية والقانونية وهو مفاجئ وغير مقبول".

وأضاف في بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت "يظهر وصف جماعة مقاومة شنت حملات على الغزو والاحتلال ولها وجود قانوني يحظى بدعم شعبي في حكومة لبنان أنه يستند إلى منطق مترهل". وأشار الوزير بقوله إن إسرائيل رحبت بهذا القرار لأنها المستفيد الأساسي.

قرار إدراج الجناح المسلح لحزب الله في القائمة السوداء كان بضغط من بريطانيا وهولندا، بسبب اتهامات للحزب بأنه متورط في تفجير حافلة في بلغاريا، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين وسائقهم قبل عام، بالإضافة إلى نشره لآلاف المقاتلين لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة مقاتلي المعارضة.

وكان العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يقاوم ضغوطا من واشنطن وإسرائيل لإدراج الجماعة في القائمة السوداء. وحذرت تلك الدول من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من حدة الاضطرابات في الشرق الأوسط، خاصة في لبنان حيث يشارك حزب الله في الحكومة اللبنانية، وله وجود وتأثير في الحياة السياسية في بيروت خلال السنوات القليلة الماضية.

يذكر بأن حزب الله يحظى بدعم مالي ومستشارين عسكريين من إيران قبل نحو30 عاما وهو إلى جانب سوريا، ما زال أقوى حليف لإيران في المنطقة.