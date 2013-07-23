تدهور الحالة الصحية للناشط الإصلاحي عرب سرخي في السجن

اتهمت زوجة الناشط السياسي المسجون في إيران فيض الله عرب سرخي الحرس الثوري ومسؤولي السجن بعدم توفير إمكانية العلاج لزوجها الذي يعاني من المرض إثر معاناة السجن.

وقالت مريم شربتدار زوجة الناشط عرب سرخي إن زوجها يعاني من "انزلاق غضروفي" في ظهره ويحتاج إلى عملية جراحية ولكن مسؤولي السجن والحرس الثوري لم يساعدوا على توفير مستشفى له لإجراء العملية.

ونشر موقع "كلمة" القريب من السيد مير حسين موسوي تقريراً يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني حمّل القضاء مسؤولية عدم توفير العلاج لبعض السجناء الإصلاحيين بينما القضاء يحمّل الحرس الثوري المسؤولية إزاء مشاكل من هذا النوع.

يذكر بأن السيد عرب سرخي هو قائم مقام وزير التجارة في عهد الرئيس خاتمي وعضو قيادي في "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية" التي هي من ضمن المنظمات الإصلاحية في إيران.

اعتقل عرب سرخي عام 2009 بعد أحداث الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي اتهمت القوى الإصلاحية المحافظين المقربين من المرشد خامنئي بتزوير نتائجها لصالح أحمدي نجاد.

وبعد اعتقاله حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التواطؤ مع المعارضة وتهديد الأمن القومي وبث الشائعات ضد النظام الإسلامي من قبل محكمة الثورة.

وتقول أسرة هذا الناشط الإصلاحي إن السلطات الإيرانية منذ سنتين منعته من الإجازة ولم يستطيع الخروج من السجن كسائر السجناء.

ونقل عرب سرخي أربعة مرات في العام الماضي مع ثلاثة حراس للمستشفى إلا أن السلطات القضائية لم تسمح له بالبقاء في المستشفى لتكميل العلاج وأرجعته للسجن دون علاج حقيقي حسب ما جاء في موقع كلمة الإصلاحي.

وفي عام 2010 أوقفت السلطات القضائية الإيرانية رسمياً كل أنشطة منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية وجبهة المشاركة السياسية عبر تعميم أصدرته لجنة المادة العاشرة للقضاء والتي من مهمتها مراقبة الأنشطة وفعاليات الأحزاب والمنظمات السياسية الإيرانية فمن ذلك الحين يعتبر أي نشاط للإصلاحين خلافاً للقانون ويحاسب عليه من قبل القضاء الإيراني.



