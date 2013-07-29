خطوات إيرانية لتحرير الدبلوماسي المختطف في صنعاء

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي بأن إيران اتخذت الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني الذي تم اختطافه الخميس الماضي في صنعاء.

وأعرب بروجردي عن أمله في أن تجني الجهود المبذولة لتسوية هذا الملف ثمارها قريبا مشيرا إلى مشاورات أجراها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي مع نظيره اليمني في هذا المجال فضلا عن استدعاء السفير اليمني في طهران في وقت سابق.

وأضاف بأن مسؤولية الحفاظ على سلامة هذا الدبلوماسي الإيراني تقع على عاتق صنعاء باعتباره أحد الموظفين الرسميين في السفارة الإيرانية في اليمن.

وفي شأن تحمّل عصابة أو جماعة مسؤولية اختطاف الدبلوماسي الإيراني حتى الآن أكد بروجردي بأنه قد طرحت تكهنات عدة في هذا الشأن لكن لم يطرح اسم مجموعة محددة بعد.