إيران تندد بدعم الثوار في سوريا بأسلحة متطورة

انتقد سفير ومساعد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ما وصفها بـ"المعايير المزدوجة التي تعتمدها بعض الدول الغربية حيال انتهاك حقوق الإنسان من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية في سوريا"، منددا بإرسال الأسلحة المتطورة لدعم معارضي بشار الأسد.

وحسب ما أفادت به وكالة "مهر" للأنباء شبه الرسمية، ندد غلام حسين دهقاني، من وجهة نظر إيرانية، في كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية بنيويورك حول انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، منددا بـ" انتشار ظاهرة التطرف وأعمال العنف التي تمارسها الجماعات المتطرفة والإرهابية في سوريا"، حسب وصفه، وحذر من "اتساع نطاق انعدام الأمن والاستقرار في باقي مناطق الشرق الأوسط".

وتتهم المعارضة السورية وأطراف دولية وإقليمية، النظام الإيراني وحليفه اللبناني حزب الله، بدعم القوات الموالية للأسد في مواجهة الثوار.

واعتبر المسؤول الإيراني أن قرار بعض الدول بإرسال أسلحة متطورة إلى الثوار، الذين وصفهم بـ"الجماعات المتطرفة واللامسؤولة في سوريا"، سيؤدي إلى زيادة حالات انتهاك حقوق الإنسان وإطالة الأزمة في سوريا.

ووصف دهقاني، الذي تعد بلاده أهم حليف لنظام الأسد وداعمه الأول، "التقارير حول انتهاك حقوق الإنسان في سوريا ضد أبناء مختلف الطوائف والقوميات في سوريا من قبل الجماعات المتطرفة بأنها مروعة"، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ دول العالم أي موقف في غضون العامين الماضيين حيال ممارسات وتواجد المسلحين الأجانب في سوريا، على حد تعبيره.

وفي الوقت الذي تجاهل ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة كافة التقارير التي نشرتها منظمات دولية محايدة حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام السوري، تحدث عن ما اعتبرها "اعتداءات تشنها الجماعات المتطرفة ضد الأماكن المقدسة لمختلف الأديان والمذاهب في سوريا"، داعيا لجنة التحقيق بالمنظمة الدولية إلى إدانة هذه الأعمال. كما حث الأطراف المعنية على الحفاظ على قدسية الأماكن الإسلامية والمسيحية والامتناع عن تكرار الهجمات السابقة.

واختتم دهقاني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما أعلنت مرارا في السابق, تدين أي أعمال عنف أو انتهاك لحقوق الإنسان استنادا الى الرؤى أو المعتقدات الدينية, وتؤمن أن السبيل الوحيد للتعايش السلمي بين الأديان يكمن في ضمان احترام العقائد.