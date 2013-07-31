الإعدام ينتظر 47 إيرانيا في إندونيسيا لتهريبهم المخدرات

أعلن السفير الإندونيسي في طهران، ديان ويرنغجوريت، أمس الاثنين، أن 47 إيرانياً مداناً بتهريب المخدرات في إندونيسيا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية نقلاً عن السفير الإندونيسي هناك، أن 5 آلاف إيراني تم التحفظ عليهم في معتقلات خاصة بالتأهيل تعرف باسم "دار التأديب"، و400 يقبعون في السجون.

وأضاف ويرنغجوريت أنه من بين كل 10 إيرانيين يصلون إلى إندونيسيا لن يعود 5 منهم إلى إيران.

هذا وكانت إندونيسيا أوقفت العمل الأسبوع الماضي باتفاقية دخول الإيرانيين إلى أراضيها دون الحصول على تأشيرات.

يذكر أن إندونيسيا تعد محطة أساسية للإيرانيين الذين ينوون الهجرة إلى أستراليا طلباً للجوء.