روسيا: فرض مزيد من العقوبات على إيران لن يحل الأزمة

قالت روسيا اليوم الخميس 1 أغسطس/آب إن تأييد مجلس النواب الأميركي لتشديد العقوبات على إيران لن يساعد في حل النزاع حول برنامج طهران النووي.

وأقر الكونغرس الأميركي أمس الأربعاء مشروع قانون يخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر تقريباً في محاولة لتقليل تدفق الأموال على برنامجها النووي وتوصيل رسالة قوية إلى طهران قبل أداء الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني اليمين الدستورية.

وقال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على إيران كافية. وأضاف أن مشروع القانون الأميركي الذي لا تزال أمامه خطوات أخرى حتى يصبح قانوناً سيأتي بنتائج عكسية.

وقال جاتيلوف لوكالة "إنترفاكس للأنباء": "العقوبات الإضافية تهدف فعلياً إلى خنق إيران اقتصادياً لا حل مشكلة منع الانتشار النووي".

وأضاف: "ما تم من خلال مجلس الأمن كاف ومناسب".

وتأمل القوى العالمية أن يلبي الرئيس الإيراني الجديد المعتدل نسبياً مطالب بأن تحد إيران من نشاطها النووي الذي تشتبه بأنه يهدف إلى تمكينها من صنع قنابل.

وتقول إيران إن النشاطات النووية أغراضها مدنية بحتة.

ويتوقع أن يضغط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي عندما يجتمع بروحاني في قرغيزستان في سبتمبر/أيلول.

وروسيا من الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) وهي من الدول الست التي تشارك في محادثات حول برنامج إيران النووي.