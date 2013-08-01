مجلس النواب الأميركي يوافق على تشديد العقوبات على طهران

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران في خطوة تأتي قبل أيام من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني منصبه رسميا.

وسيخفض المشروع، الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوتا، صادرات إيران من النفط بمقدار مليون برميل يومياً، على مدى عام في محاولة لتقليص التمويل للبرنامج النووي الإيراني المتنازع بشأنه، وهو أول مشروع قانون للعقوبات يضع رقما محددا لخفض مستهدف لصادرات النفط الإيرانية.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما قبل أن يصبح قانونا. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في سبتمبر/ أيلول.