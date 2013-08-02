روحاني: إسرائيل "جرح" قديم تجب إزالته

المصدر: طهران- ا ف ب

صرح الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني الجمعة، أن إسرائيل "جرح" قديم تجب إزالته، وشكك في جدوى جهود إحياء مفاوضات السلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وأضاف روحاني لصحافيين في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية في يوم القدس أن "النظام الصهيوني جرح مفتوح منذ سنوات في جسم العالم الإسلامي ويجب تطهيره".

وتأتي تصريحات روحاني قبل يوم واحد من توليه مهامه الرئاسية في إيران، وفي إشارة إلى مفاوضات السلام التي تجري حاليا في واشنطن بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال روحاني إن "إسرائيل تواصل طبيعتها العدوانية"، معتبرا أن "المحادثات تعطي إسرائيل فرصة لتروج لمظهر سلمي لها".

وتنظم إيران اليوم تظاهرات حاشدة في يوم القدس تتخللها خطب وكلمات تعبر عن دعم طهران للقضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل.

وفي سياق متصل اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان خاص ان تصريحات الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني حول اسرائيل "تكشف وجهه الحقيقي".

وفي تعليق على تصريحات روحاني الذي قارن اسرائيل بجسم غريب في المنطقة يجب استئصاله، قال نتانياهو إن "وجه روحاني الحقيقي انكشف قبل الموعد المحدد ورغم أن الإيرانيين يحاولون الآن نفي تلك التصريحات، هذا هو ما يعتقده، وهذه هي خطة عمل النظام الايراني".

