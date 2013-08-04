نتنياهو: روحاني يشارك سلفه هدف تدمير الدولة العبرية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني، قائلاً إنه يشارك سلفه هدف تدمير الدولة العبرية.

ونقل بيان عن نتنياهو قوله في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة "قال الرئيس الإيراني أول من أمس إن إسرائيل جرح في جسد العالم الإسلامي".

وبحسب نتنياهو فإن "رئيس إيران قد تغير، ولكن الغاية التي يسعى النظام الإيراني إلى تحقيقها لم تتغير، وهي تطوير القدرة النووية والأسلحة النووية بغية تدمير دولة إسرائيل".

وكان نتنياهو حذر في 14 من تموز/يوليو الماضي عبر قناة تلفزيونية أميركية من احتمال قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية ضد إيران، واصفاً الرئيس الجديد حسن روحاني "بذئب في زي حمل".

وتولى روحاني، الداعي إلى الحوار مع العالم، رسمياً السبت مهام الرئاسة في إيران خلفاً لمحمود أحمدي نجاد الذي طبعت ولايتاه المتتاليتان بتوتر شديد مع الغرب حول عدة ملفات، أبرزها الملف النووي.

وصرح روحاني، الجمعة، بأن إسرائيل "جرح مفتوح في جسم العالم الإسلامي"، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي الذي شهدت خلاله طهران ومدن إيرانية أخرى تظاهرات تخللتها هتافات معادية لإسرائيل والولايات المتحدة.