تفجير أنابيب غاز بالأهواز في أول أيام ولاية روحاني

تزامناً مع اليوم الأول لولاية الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، أعلنت مجموعة أهوازية مسلحة اليوم الاثنين 5-8-2013 قيامها بتفجير أنابيب الغاز الواصلة بين مدينة الأهواز وميناء ماهشهر الذي يطلق عليه العرب مسمى معشور على الخليج العربي.

وفي اتصال لـ"يعقوب حر" مع "العربية.نت" والذي عرف نفسه بأنه المتحدث الرسمي باسم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" أكد قيام "كتائب محي الدين آل ناصر" الجناح العسكري للحركة بتفجير أنابيب الغاز بين مدينتي الأهواز العاصمة ومدينة معشور والتي تزود منشآت البتروكيماوية بالوقود، وذلك بعبوة ناسفة محلية الصنع.

وقال المتحدث إن أهمية هذه العملية التي وصفها بـ"البطولية" تنبع من تأثيرها على "اقتصاد العدو المتهالك أصلا" على حد تعبيره، مضيفا أن هذه الأنابيب من أهم الخطوط التي تغذي مصانع البتروكيماويات المنتجة لغاز الإيثان أهم المواد البتروكيماوية على الإطلاق، نظراً لكونه مادة أساسية في إنتاج العديد من مشتقات البتروكيماويات.

هذا وأكدت بعض وسائل الإعلام الإيرانية حدوث حريق في أنبوب الغاز. وذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية أن الحريق نشب لأسباب غير معروفة، وأضافت أن العمليات مستمرة لإطفاء الحريق.

وتتهم المعارضة العربية الأهوازية السلطات الإيرانية بممارسة التمييز العنصري بحق العرب والسعي لمحو هويتهم وطمس معالم وجودهم، في الوقت الذي تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لا تفرق بين المواطنين على أساس عرقي.