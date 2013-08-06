اعتقال جاسوس إيراني بتهمة العمالة لإسرائيل

أعلن القضاء الإيراني عن اعتقال مواطن إيراني في محافظة كرمان وسط البلاد بتهمة التجسس لإسرائيل، ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن مهرداد خداسالاري رئيس محكمة الثورة في كرمان أن محاكمة المتهم قد بدأت و"سينال جزاء عمله قريبا".

ولم يذكر المسؤول الإيراني اسم المتهم لكنه أوضح أنه رجل أعمال وتردد خلال السنوات الماضية على عدد من دول شرق آسيا وخلال زيارته الأخيرة إلى تايلندا "وضع بحوزة ضابط أمن في السفارة الإسرائيلية عددا من المعلومات حول البلد".

وأردف: "كان هذا الشخص ينوي تجميع معلومات اقتصادية وجغرافية وكذلك معلومات عن المناجم لكنه اعتقل قبل القيام بالمهمة".

وحذر سالاري المسافرين إلى الخارج من الوقوع "في فخ عناصر الأمن وجواسيس أعداء إيران" قائلا: " =المتهم كان قد أقدم على التجسس بشكل طوعي وسينال جزاء عمله قريبا".

وتنص قوانين القضاء الإيراني على إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بالتجسس وأعدمت السلطات الإيرانية خلال السنوات الماضية عددا من المتهمين بالتجسس، كما أعدمت في مايو/أيار الماضي اثنين من "المتهمين بالتجسس للموساد والـ سي أي ايه" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.