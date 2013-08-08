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روحاني يبدأ مهامه رئيساً لإيران
حسن روحاني ورث من سلفه أحمدي نجاد الكثير من القضايا العالقة، أهمها الأزمة الاقتصادية المستعصية على وقع الحظر الدولي
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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" المفتاح " كان رمزا للحملة الإنتخابية لروحاني وأكد أنه يعرف سبيل الخروج من الوضع الراهن على أساس " التدبير والإعتدال" ودعا الإيرانيين إلى السير خلفه
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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وعد الرئيس الإيراني بتلبية مطالب الشعوب غير الفارسية، خاصة تنفيذ المادتين 15 و19 من الدستور حول حق التعليم باللغة الأم والمساواة بين المواطنين
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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دعم الشباب الإيراني المتطلع إلى الحرية والانفتاح ترشيح الرئيس الجديد، وشهدت المدن المختلفة احتفالات صاخبة لأنصاره
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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يؤكد روحاني أنه يقف على مسافة واحدة من اليمين واليسار الإيراني، لكنه حظي بدعم واسع من رموز الإصلاح خلال الانتخابات
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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منافسو حسن روحاني في الانتخابات محسن رضائي وعلي أكبر ولايتي وغلام علي حداد عادل ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومحمد غرضي حضروا مراسم تنصيب الرئيس الجديد
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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رفسنجاني وخاتمي كانا من أبرز الداعمين لحسن روحاني، وقادا حملة لفوزه في الانتخابات الرئاسية
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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الرئيس الجديد كان مسؤولاً للملف النووي وخاض مفاوضات مكثفة مع ممثلي القوى الكبرى ورحب عدد من المفاوضين السابقين منهم جاك استرو ويوشكا فيشر بفوزه في الانتخابات
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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حسن روحاني من المقربين لأكبر هاشمي رفسنجاني ورافقه في فترات حساسة خاصة خلال الحرب مع العراق
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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يواجه روحاني المتشددين ومجموعات الضغط التي تعارض أي انفتاح سياسي في البلد
الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
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