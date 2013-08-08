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روحاني يبدأ مهامه رئيساً لإيران

حسن روحاني ورث من سلفه أحمدي نجاد الكثير من القضايا العالقة، أهمها الأزمة الاقتصادية المستعصية على وقع الحظر الدولي حسن روحاني ورث من سلفه أحمدي نجاد الكثير من القضايا العالقة، أهمها الأزمة الاقتصادية المستعصية على وقع الحظر الدولي الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
" المفتاح " كان رمزا للحملة الإنتخابية لروحاني وأكد أنه يعرف سبيل الخروج من الوضع الراهن على أساس " التدبير والإعتدال" ودعا الإيرانيين إلى السير خلفه " المفتاح " كان رمزا للحملة الإنتخابية لروحاني وأكد أنه يعرف سبيل الخروج من الوضع الراهن على أساس " التدبير والإعتدال" ودعا الإيرانيين إلى السير خلفه الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
وعد الرئيس الإيراني بتلبية مطالب الشعوب غير الفارسية، خاصة تنفيذ المادتين 15 و19 من الدستور حول حق التعليم باللغة الأم والمساواة بين المواطنين وعد الرئيس الإيراني بتلبية مطالب الشعوب غير الفارسية، خاصة تنفيذ المادتين 15 و19 من الدستور حول حق التعليم باللغة الأم والمساواة بين المواطنين الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
دعم الشباب الإيراني المتطلع إلى الحرية والانفتاح ترشيح الرئيس الجديد، وشهدت المدن المختلفة احتفالات صاخبة لأنصاره دعم الشباب الإيراني المتطلع إلى الحرية والانفتاح ترشيح الرئيس الجديد، وشهدت المدن المختلفة احتفالات صاخبة لأنصاره الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
يؤكد روحاني أنه يقف على مسافة واحدة من اليمين واليسار الإيراني، لكنه حظي بدعم واسع من رموز الإصلاح خلال الانتخابات يؤكد روحاني أنه يقف على مسافة واحدة من اليمين واليسار الإيراني، لكنه حظي بدعم واسع من رموز الإصلاح خلال الانتخابات الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
منافسو حسن روحاني في الانتخابات محسن رضائي وعلي أكبر ولايتي وغلام علي حداد عادل ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومحمد غرضي حضروا مراسم تنصيب الرئيس الجديد منافسو حسن روحاني في الانتخابات محسن رضائي وعلي أكبر ولايتي وغلام علي حداد عادل ومحمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومحمد غرضي حضروا مراسم تنصيب الرئيس الجديد الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
رفسنجاني وخاتمي كانا من أبرز الداعمين لحسن روحاني، وقادا حملة لفوزه في الانتخابات الرئاسية رفسنجاني وخاتمي كانا من أبرز الداعمين لحسن روحاني، وقادا حملة لفوزه في الانتخابات الرئاسية الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
الرئيس الجديد كان مسؤولاً للملف النووي وخاض مفاوضات مكثفة مع ممثلي القوى الكبرى ورحب عدد من المفاوضين السابقين منهم جاك استرو ويوشكا فيشر بفوزه في الانتخابات الرئيس الجديد كان مسؤولاً للملف النووي وخاض مفاوضات مكثفة مع ممثلي القوى الكبرى ورحب عدد من المفاوضين السابقين منهم جاك استرو ويوشكا فيشر بفوزه في الانتخابات الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
حسن روحاني من المقربين لأكبر هاشمي رفسنجاني ورافقه في فترات حساسة خاصة خلال الحرب مع العراق حسن روحاني من المقربين لأكبر هاشمي رفسنجاني ورافقه في فترات حساسة خاصة خلال الحرب مع العراق الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013
يواجه روحاني المتشددين ومجموعات الضغط التي تعارض أي انفتاح سياسي في البلد يواجه روحاني المتشددين ومجموعات الضغط التي تعارض أي انفتاح سياسي في البلد الخميس 1 شوال 1434 هـ - 08 أغسطس 2013

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