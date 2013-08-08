محاكمة فائزة رفسنجاني بتهمة الإخلال بنظام سجن إيفين

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الأربعاء، عن محاكمة فائزة رفسنجاني نجلة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني في محكمة الثورة بطهران بتهمة الإخلال بنظام سجن إيفين خلال قضاء فترة عقوبتها العام الماضي.

وبعد انتهاء المحاكمة صرحت فائزة رفسنجاني للصحفيين: "سيصدر القاضي حكمه خلال أسبوع وسأقدم احتجاجي حتما إذا لم يكن الحكم لصالحي"، متجنبة الرد على أسئلة الصحفيين بشأن تفاصيل المحاكمة التي كانت مغلقة.



وكانت ابنة رفسنجاني قد قالت خلال دخولها قاعة المحكمة: "الملف لم يسر بشكل قانوني في البداية لكن تم تعديل المسار فيما بعد". كما أنه، وأثناء وجودها في مبنى محكمة الثورة طلب منها عدد من المراجعين التوسط في البت في ملفاتهم القضائية لكنها ردت عليهم: "أنا أيضا متهمة".

وكان القضاء قد وجه إلى فائزة أيضا تهمة "الإساءة إلى كبار مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لكنه أسقط هذا التهمة فيما بعد.

وتعود محاكمة رفسنجاني إلى سلسلة احتجاجات في قسم النساء في سجن إيفين العام الماضي أطلقت خلالها شعارات ضد السلطات منها "الموت للظالم، الشاه أو المرشد" و"الموت للديكتاتور".

ونقلت ابنة رفسنجاني بعدها الى إحدى الزنزانات التابعة للمخابرات وقضت ثلاثة أسابيع هناك وحرمت من لقاء ذويها.

وشاركت فائزة رفسنجاني في المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2009 واعتقلت عدة مرات كان آخرها العام الماضي بتهمة الإساءة إلى مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية. وحكم عليها بالسجن ستة أشهر والحظر من أي نشاط سياسي وإعلامي لفترة خمس سنوات.

