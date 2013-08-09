خامنئي يحذّر من حرب أهلية في مصر منتقداً التدخل الأجنبي

حذر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي من "حرب أهلية" في مصر، في خطبة بمناسبة عيد الفطر بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وقال خامنئي: "إننا قلقون لما يحصل في مصر"، مشيراً إلى أن "احتمال اندلاع حرب أهلية يزداد كل يوم، ما يشكل كارثة". ودعا "الشعب المصري والمسؤولين السياسيين والدينيين والمفكرين، إلى أن يدركوا مخاطر استمرار هذا الوضع".

كما ندد بـ"المجزرة بحق الشعب، واستخدام لغة القوة من قبل المجموعات غير الشعبية حيال بعضها البعض"، محذراً من "تدخل دول أجنبية". وأضاف أنه "إذا اندلعت الحرب الأهلية فلن يستطيع شيء أن يوقفها".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران ومصر منذ أكثر من 30 عاماً، بسبب اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل، وبالرغم من تحسن العلاقات بين البلدين بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أنهما لم يستأنفا العلاقات الدبلوماسية، ولا سيما بسبب خلافهما حول النزاع في سوريا.

إدانة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين

من جهة أخرى، دان مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين معتبرا أنها تجري على حساب الفلسطينيين. وأضاف: "على العالم الإسلامي إدانة التحرك الغاصب للذئاب المتوحشة الصهيونية وحماتها." واعتبر أن "هذه المفاوضات ستؤدي الى تراجع حقوق الفلسطينيين وإلى تشجيع المعتدين على القيام بمزيد من الاعتداءات وقمع نضالات الفلسطينيين المحقة".



