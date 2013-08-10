زيمبابوي..صديق إيران الجديد لتوريد اليورانيوم

أكدت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، اليوم السبت، أن دولة زيمبابوي وقعت سراً عقداً لبيع اليورانيوم لإيران، ما يعتبر خرقاً للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير المناجم في زيمبابوي، جيفت شيمانيكيري، قوله: "رأيت عقداً يتعلق بتصدير اليورانيوم إلى الإيرانيين".

وذكرت الصحيفة أن هذا العقد وقّع العام الماضي في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وأوضح شيمانيكيري أن هذا الاتفاق لتصدير اليورانيوم إلى إيران وقع بدون علمه ولم تعرف به إلا حفنة من الأشخاص في قمة السلطة.

ونقلت الـ"تايمز" عن محللين قولهم مع ذلك إن هناك وقتا طويلا قبل أن تبدأ زيمبابوي بتصدير اليورانيوم إلى إيران.

وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قد قام بزيارة في أبريل/نيسان 2010 إلى عاصمة زيمبابوي هراري. وخلال الزيارة، أكد رئيس زيمبابوي، روبرت موغابي، لنظيره الإيراني دعم هراري لطهران في الملف النووي.

الجدير بالذكر أن شيمانيكيري ينتمي للمعارضة التي هزمها الرئيس الحالي لزمباموي موغابي خلال الانتخابات العامة في 31 يوليو/تموز الماضي.

