%10 فقط من أسطول إيران الجوي يتمتع بتقنية عصرية

قال وزير الطرق وبناء المدن المقترح للانضمام إلى حكومة حسن روحاني إن 10% فقط من الأسطول الجوي المدني لإيران يتمتع بتقنية الطيران العصري.

وأضاف علي عابد زاده يوم الأحد، خلال اجتماع مع ممثلين للقطاع الخاص أن حوالي 800 طيار في البلد عاطلون عن العمل.

وقارن الوزير المقترح بين الأسطول المدني لبلاده وتركيا قائلا إن هذا البلد لديه 80 مليون مسافر جوي أكثر من بلاده وتتأخر إيران عن تركيا بـ 800 ألف رحلة.

وذكرت وكالة الطلبة للأنباء "إيسنا" أن الاستثمار المشترك بين إيران وباقي الدول في مجال صناعة الطيران يقترب من الصفر في حين أن 60% من الاستثمارات الدولية في هذه الصناعة هي مشتركة بالأساس.

وتعاني إيران من حظر أميركي على صناعة الطيران وتعاقب الولايات المتحدة الشركات التي تتعامل مع هذا البلد.

وخلال السنوات الماضية أطلقت إيران شركات خاصة للالتفاف على الحظر لكنها لا تزال تعد ضمن الدول التي تشهد حوادث طيران كثيرة.