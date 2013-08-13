واشنطن ترفض طلبات الإيرانيين للدراسة في "النفط والغاز"

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن رفض قبول طلبات الطلبة الإيرانيين الراغبين بإكمال دراساتهم العليا بأميركا في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة النووية.

وذكر موقع "السفارة المجازية الأميركية" التابع لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "نرفض طلبات المواطنين الإيرانيين للحصول على تأشيرات لإكمال الدراسات العليا في الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهم للعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية والعلوم النووية".

كما أكدت واشنطن أنها ترفض منح تأشيرات دراسية في فروع الإدارة والكمبيوتر للمواطنين الإيرانيين الذين ينوون الاستفادة من خبراتهم العلمية في قطاع النفط والغاز والطاقة النووية في بلادهم.

وكانت الولايات المتحدة قد شددت من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، إلا أن طهران ترفض وقف مشروعها المثير للجدل.

وركزت العقوبات الأميركية والأوروبية خلال الأشهر الماضية على قطاع النفط والغاز والنظام المصرفي في إيران. وفقدت العملية الإيرانية على أثرها قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية، وواجهت إيران أزمة غلاء وتضخم غير مسبوقين.

ويطالب مجلس الأمن الدولي إيران بوقف جزء من نشاطها النووي، خاصة تخصيب اليورانيوم، لبناء الثقة والاطمئنان من سلمية مشروعها.

ووعد الرئيس الجديد، حسن روحاني، الذي كان يرأس سابقاً وفد المفاوضين النووين الإيرانيين، بتعديل السياسات النووية لبلاده، ووجه انتقاداً حاداً لإداء حكومة سلفه أحمدي نجاد بسبب التصعيد في التفاوض مع مجموعة 1+5 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.