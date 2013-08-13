19 مليار دولار حجم تهريب السلع في إيران

أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية في تقرير، الثلاثاء، أن إحصائيات اللجنة المركزية لمكافحة التهريب تشير إلى أن حجم تهريب السلع في إيران يبلغ 19 مليار دولار سنوياً.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن السلطات تكشف 3% فقط من السلع المهربة في البلد المترامي الأطراف. وهذا العدد يشير إلى أن السلع المهربة تشكل 35% من مجموع الاستيراد إلى إيران العام الماضي.

والتقرير الحكومي لم يشرح تفاصيل التهريب ونسبة استيراد وتصدير السلع المهربة، ولم يقارن بين هذه النسبة والسنوات الماضية.

وكانت لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة قد أعلنت عن انخفاض نسبة التهريب في إيران بنسبة 6 مليارات دولار، لكن مجلس الشورى أعلن في تقرير أن هذه النسبة تصل بين 15 إلى 19 مليار دولار سنوياً.

وفضلاً عن تهريب السلع الخارجية إلى إيران يعاني البلد من ظاهرة تهريب الوقود إلى الخارج خاصة من الحدود الشرقية.

وأعلن مسؤولون ونواب في البرلمان العام الماضي أن نسبة تهريب الوقود تصل بين 6 إلى 10 ملايين لتر يومياً، لكن رئيس لجنة مكافحة التهريب فدا مالكي قال خلال كلمة في جامعة طهران: "كان تهريب الوقود من البلاد يصل إلى 3 ملايين لتر وبلغ في الوقت الحالي الى الصفر".

الالتفاف على الحظر الدولي

وكانت "مجموعة الأزمات الدولية" قد أعلنت في تقرير أن ظاهرة التهريب في إيران تهدد الدول المجاورة لهذا البلد. وأشارت طبقاً لما أوردته رويترز أن المؤسسات الحكومية في إيران مثل الحرس الثوري تعمل للالتفاف على الحظر الدولي بالتعاون مع شبكات التهريب وتحولت إلى جزء من الاقتصاد الإيراني.

وأضاف التقرير أن هذا التطور يعزز العلاقات بين المؤسسات الحكومية مثل الحرس الثوري وشبكات التهريب ومن الصعب إنهاء هذا التعاون حتى مع إلغاء العقوبات على إيران.

وذكرت المجموعة أن الحظر على صناعة النفط والنظام البنكي وجّه ضغوطات كبيرة على اقتصاد إيران ودفع البلد إلى البحث عن طرق للالتفاف على العقوبات.